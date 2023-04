Lazio batte Monza 2-0 e vola a più 5 sull' Inter Pari Spezia-Salernitana

(Di domenica 2 aprile 2023) Laespugna l'U-Power Stadiumndo ilper 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla corsa Champions mentre Palladino, nonostante una buona prestazione, è costretto a incassare la terza partita consecutiva senza vittoria. Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina, Sarri gli preferisce Pedro dal 1'. Il tecnico, ancora una volta, dimostra di avere il polso della situazione visto che è proprio lo spagnolo a far correre il primo brividoa schiena del portiere avversario Di Gregorio con un sinistro dal limite che sordi poco la traversa. Sono le prove generali del gol, che arriva al minuto 13 quando Zaccagni se ne vaa sinistra, mette in mezzo un pallone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MomentiCalcio : La #Lazio batte il #Monza e ipoteca il secondo posto: #Pedro e #Milinkovic a segno - TuttoSalerno : Serie A, la Lazio batte il Monza, Salernitana e Spezia allungano sulla terzultima: la classifica - sportli26181512 : Lazio, il volo continua: batte il Monza 2-0 e vola a +5 sull'Inter. Ma è rabbia Luis Alberto: Lazio, il volo contin… - B4DVASS : RT @TuttoMercatoWeb: Pedro-Milinkovic, la Lazio batte 2-0 il Monza. Scatto Champions: secondo posto blindato - TuttoMercatoWeb : Pedro-Milinkovic, la Lazio batte 2-0 il Monza. Scatto Champions: secondo posto blindato -

la partitaavanti al 13': palla in mezzo di Zaccagni, la difesa brianzola si addormenta, arriva Pedro cheDi Gregorio. Sensi di testa sfiora il pari poco dopo, così come Luis Alberto va ...Monza -0 - 2 LA CRONACA Al 13' biancocelesti in vantaggio con Pedro. Zaccagni scappa a Marlon e cerca ... il quale è più reattivo di tutti i difensori del Monza eDi Gregorio calciando di ...Calcio 2022 - 2023 PromozioneGirone D Tabellino partita Virtus Roma - Città di Valmontone Squadra in casa Virtus Roma ... Poker giallorosso Il Valmontoneper quattro a zero la Virtus Roma e ...

Pedro-Milinkovic, la Lazio batte 2-0 il Monza. Scatto Champions: secondo posto blindato TUTTO mercato WEB

Un altro scatto nella lunga corsa verso la qualificazione in Champions League. La Lazio di Maurizio Sarri riparte proprio come aveva finito prima della sosta, ovvero con una vittoria. Reduci dal succe ...La Lazio vince contro il Monza e allunga in classifica: gol di Pedro e Milinkovic-Savic. 1-1 tra Spezia e Salernitana Matteo Pifferi La Lazio batte 2-0 il Monza all'U-Power Stadium e… Leggi ...