Lavrov | un tribunale deciderà la sorte del giornalista Usa

Telefonata Usa-Russia per il giornalista americano arrestato. Lavrov: "Deciderà il tribunale" L'HuffPost

La sorte del reporter del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, incarcerato il 30 marzo in Russia con l'accusa di spionaggio: sarà "decisa da un tribunale". (ANSA) ...La guerra in Ucraina giunge al 403esimo giorno. Blinken chiama Lavrov per chiedergli il rilascio del giornalista Usa Gershkovich, detenuto a Mosca, e il ministro russo replice: deciderà un tribunale.