Latina Primarie centrosinistra | vince Damiano Coletta e sarà candidato a sindaco per la terza volta VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannitwitt : Latina: primarie del centrosinistra: vince @Damiano_Coletta - infotemporeale : Latina / Primarie centrosinistra: vince Damiano Coletta e sarà candidato a sindaco per la terza volta - Sermocity : RT @Lunanotizie: ?? Primarie a Latina, Coletta elogia il civismo, Cosignani parla di sfida alla politica stagnante, per Fiore la volata Zing… - mannitwitt : ??? 2 Aprile 23 ??? ... espresso il mio diritto di voto da cittadino di Latina per le primarie di coalizione tra:… - DrAntoniaPagani : Alle Primarie di oggi 2aprile a Latina votiamo damiano COLETTA -- -

Per le. A: la città scelta da Giorgia Meloni cinque anni fa per avere l'accesso sicuro in Parlamento; e questa volta per avere un accesso altrettanto sicuro per Chiara Colosimo, ...Sono stati circa mille alle ore 12 agli elettori per le: la sfida che solo in apparenza è all'interno del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco Prog a. In realtà ...... che ha sostenuto Elly Schlein alle. Bisognerà vedere quali saranno gli assetti. Ma ciò ... Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa...

Primarie del centrosinistra a Latina, il giorno del voto. La sfida tra Coletta, Cosignani e Fiore LatinaToday

LATINA – Damiano Coletta vince le primarie del centrosinistra e sarà il candidato a sindaco alle prossime elezioni comunale del 14 e 15 maggio. Lo scrutinio è ancora in corso ma il vantaggio contro la ...CENTROSINISTRA Alle urne oggi per il voto per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato sindaco di Latina. Il nome si saprà intorno alle 22.30 di oggi, e ieri si ...