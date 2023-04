L’appello di Sergio Costa: “La montagna è cambiata, consultate tutti Meteomont” (Di domenica 2 aprile 2023) Quello che sta succedendo sulle nostre vette, con i sempre più ricorrenti episodi di valanghe e slavine, spesso con tragici esiti, “non è normale. Ma la montagna non è più quella di prima”. Lo dice all’AdnKronos il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa che lancia un appello a tutti coloro che amano e frequentano la montagna: “Abbiamo un servizio di bollettino della neve e della montagna tra i più avanzati al mondo, Meteomont, un’eccellenza mondiale, realizzato da una struttura dello Stato, i Carabinieri forestali. Il mio appello ai cittadini è di leggere questo bollettino dove si può consultare l’indice di rischio valanghe, dove maggiore e dove minore”. Lo sa bene lui che non solo è ex ministro dell’Ambiente ma anche generale dell’Arma in aspettativa. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) Quello che sta succedendo sulle nostre vette, con i sempre più ricorrenti episodi di valanghe e slavine, spesso con tragici esiti, “non è normale. Ma lanon è più quella di prima”. Lo dice all’AdnKronos il vice presidente della Camera dei Deputatiche lancia un appello acoloro che amano e frequentano la: “Abbiamo un servizio di bollettino della neve e dellatra i più avanzati al mondo,, un’eccellenza mondiale, realizzato da una struttura dello Stato, i Carabinieri forestali. Il mio appello ai cittadini è di leggere questo bollettino dove si può consultare l’indice di rischio valanghe, dove maggiore e dove minore”. Lo sa bene lui che non solo è ex ministro dell’Ambiente ma anche generale dell’Arma in aspettativa. ...

