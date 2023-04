L’aneddoto di Piqué | «Odiavo le partite delle 16 | 15 | vi spiego perché»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Gerard, ex difensore e capitano del Barcellona, ha parlato durante una lunga intervista al canale Twitch Juantes Gerard, ex difensore e capitano del Barcellona, ha parlato durante una lunga intervista al canale Twitch Juantes. PAROLE – «le16:15. Ti facevano viaggiare il giorno prima e non potevi fare un pisolino. Quando vedevo le 16:15 sul calendario, ci sono state volte in cui non volevo scendere in campo. Avevo 22 anni e uscivo più spesso del Sole in cielo: ogni santo giorno. Eppure abbiamo vinto tutto. Guardiola una volta ha visto una mia foto a maniche corte in mezzo alla neve. Ho preso 12.000 euro di multa e ho dovuto offrire la cena a tutta la squadra. Puyol invece era lì da 11 anni e non era mai uscito a far serata, giusto 2-3 volte. Poi si sparse la voce ...