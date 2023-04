L’AlbinoLeffe si fa male da solo | il Mantova vince 0-2 a Zanica | la corsa salvezza si complica

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 aprile 2023). L’euforia della vittoria dura il tempo di una settimana. Dopo l’1-4 sulla Pro Patria,incassa una brutta sconfitta interna in uno scontro: allo Stadium il0-2 e opera il sorpasso al quartultimo posto con 39 punti, lasciando i blucelesti a 37. Il margine sull’ultimo posto (Piacenza a 31) resta sufficiente, ma il rimpianto resta: una vittoria avrebbe avvicinato decisamente il quindicesimo posto, il primo utile per salvarsi, occupato da Pro Vercelli e Trento a 42. La partita Foscarini ripropone in gran parte la stessa formazione vista a Busto, con le novità Doumbia e Giorgione ai lati di Genevier, complice anche l’assenza di Brentan e la squalifica di Frosinone. Assenze pesanti anche per Mandorlini, soprattutto Bocalon, bomber stagionale, squalificato. Il ...