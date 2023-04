L’Aicast boccia il nuovo commissario della Cciaa Irpinia-Sannio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Altro che falsa partenza, per la Camera di Commerciolo scenario è disastroso“: così il presidente regionale di Aicast, Felice Califano. “Non solo – spiega – per la scelta, probabilmente obbligata, da parte del Presidente De Luca di commissariare l’Ente. Siamo, infatti, in totale disaccordo e preoccupati per il nome tirato fuori dal cilindro. Un nome noto, purtroppo, per un’analoga esperienza fallimentare quando fu nominatoCamera di Commercio di Napoli. È sorprendente come Girolamo Pettrone, dopo i disastri provocati nell’Ente del capoluogo, sia stato premiato tre volte: la prima con la nomina del consiglio d’amministrazione di Sviluppo Campania, la seconda con la consulenza al DAC e adesso per governare il commissariamento ...