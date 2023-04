La Turris cade ad Andria: una doppietta di Bolsius stende i corallini (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRovinosa sconfitta per la Turris di Gaetano Fontana, che perde al Degli Ulivi contro il fanalino di coda Fidelis Andria e non riesce a staccarsi dalla zona play out. I corallini conservano un solo punto di vantaggio sulla Gelbison e dovranno ancora sudare per evitare la minaccia degli spareggi. Entrambe di Bolsius le reti che danno speranza ai pugliesi, distanti un solo punto dal penultimo posto occupato dalla Viterbese. Il tabellino: Fidelis Andria: Savini; Dalmazzi, Delvino (62’ Micovschi), Borg; Castellano (72’ Costa Ferreira), Marino (62’ Djibril), Paolini, Candellori, Ciotti (80’ SalAndria); Ventola (62’ Ekuban), Bolsius. A disp. Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Ciotti, Pavone, Alba. All. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRovinosa sconfitta per ladi Gaetano Fontana, che perde al Degli Ulivi contro il fanalino di coda Fidelise non riesce a staccarsi dalla zona play out. Iconservano un solo punto di vantaggio sulla Gelbison e dovranno ancora sudare per evitare la minaccia degli spareggi. Entrambe dile reti che danno speranza ai pugliesi, distanti un solo punto dal penultimo posto occupato dalla Viterbese. Il tabellino: Fidelis: Savini; Dalmazzi, Delvino (62’ Micovschi), Borg; Castellano (72’ Costa Ferreira), Marino (62’ Djibril), Paolini, Candellori, Ciotti (80’ Sal); Ventola (62’ Ekuban),. A disp. Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Ciotti, Pavone, Alba. All. ...

