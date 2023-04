La storia di Ada d’Adamo, la scrittrice che raccontava il dolore per la figlia disabile (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scorso sabato è morta, a 55 anni, la scrittrice Ada d’Adamo, poco dopo la notizia della selezione del suo romanzo d’esordio Come d’aria tra i 12 candidati al Premio Strega, il più importante premio letterario in Italia. La giuria ha fatto sapere che il libro resterà in gara e potrebbe dunque, anche vincere l’ambito premio finale. Ripercorriamo la storia di questa promessa della letteratura che, nel suo primo romanzo, scelse di raccontare il grande, straziante amore di una madre malata per la figlia disabile. Il racconto di due vite difficili, unite da un legame indissolubile, la d’Adamo è riuscita a raccontare con la grazia e la concretezza di una ballerina, che danza leggera sulle difficoltà della vita. Ada d’Adamo, ballerina con la passione per la ... Leggi su dilei (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scorso sabato è morta, a 55 anni, laAda, poco dopo la notizia della selezione del suo romanzo d’esordio Come d’aria tra i 12 candidati al Premio Strega, il più importante premio letterario in Italia. La giuria ha fatto sapere che il libro resterà in gara e potrebbe dunque, anche vincere l’ambito premio finale. Ripercorriamo ladi questa promessa della letteratura che, nel suo primo romanzo, scelse di raccontare il grande, straziante amore di una madre malata per la. Il racconto di due vite difficili, unite da un legame indissolubile, laè riuscita a raccontare con la grazia e la concretezza di una ballerina, che danza leggera sulle difficoltà della vita. Ada, ballerina con la passione per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdriMCMLXI : Addio a Ada d'Adamo. Nel suo romanzo la storia di madre di una bambina disabile - infoitinterno : Lutto. Addio a Ada d'Adamo. Nel suo romanzo la storia di madre di una bambina disabile - FreddieTee : RT @darkap89: Ada D'Adamo, scrittrice, esordisce a 55 anni. Semifinalista Strega. Muore di malattia. In musica si lanciano di continuo i gi… - darkap89 : Ada D'Adamo, scrittrice, esordisce a 55 anni. Semifinalista Strega. Muore di malattia. In musica si lanciano di con… - Moixus1970 : RT @artdielle: “Sei Daria, sarai d’aria”. In questa società dove l'imperativo categorico è essere sani e belli e perfetti come nelle pubbli… -