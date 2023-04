(Di domenica 2 aprile 2023) È già partito, con due anni e mezzo di anticipo, il percorso per destituire il presidente della Regione Campania: lo scontro all'interno del Pd è già in atto

... la Segretaria del Partito Democratico Ellyha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico didel PD a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del PD ...... la Segretaria del Partito Democratico Ellyha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico didel Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del Pd ...Dopo le primarie il governatore ha evitato dichiarazioni sul successo di. Solo una battuta, eloquente: "Vedo un periodo di grande effervescenza e di grande allegria davanti a noi". De Luca, ...

La Schlein commissaria De Luca, ma lui non ci sta: "Non decidono a Roma" ilGiornale.it

È già partito, con due anni e mezzo di anticipo, il percorso per destituire il presidente della Regione Campania: lo scontro all'interno del Pd è già in atto ...Chi conosce fatti e persone del Pd sa bene come alla fine pesano aree e correnti capaci di trovare sempre un accordo all'ultimo minuto. Per tutelare ras e territori. Anche a dispetto ...