La Salernitana si fa riprendere dallo Spezia | pari prima dell’Inter!

(Di domenica 2 aprile 2023) Allanon basta un ottimo primo tempo e il vantaggio nato da autogol di Mattia Caldara, loriesce a conquistare l’1-1. Il gol di Eldor Shomurodov è decisivo per il pareggio finale. BEFFA – Lasi faallo stadio Alberto Picco. Lo scontro per la salvezza si conclude sull’1-1, maturato nel secondo tempo grazie alla rete di Eldor Shomurodov al minuto 70. Non basta alla prossima avversaria dell’Inter, precisamente tra cinque giorni, l’autogol di Mattia Caldara al 43? dopo un ottimo primo tempo giocato. Nella ripresa losale di ritmo e impone il dominio, rischiando anche di andare in vantaggio con la punizione di un Daniel Maldini indemoniato finita sulla traversa. Anche Albin Ekdal va vicino alla rete con una ...