La Russa si scusa su via Rasella | “Ho sbagliato a non dire che erano soldati nazisti | per me era ovvio”

(Di domenica 2 aprile 2023) Laha chiesto. Il Presidente del Senato, dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sull’attentato di via, ha fatto marcia indietro. “Hoa non sottolineare che i tedeschi uccisi in viafossero– ha detto – ma credevo che fossee scontato oltre che notorio”. Intervistato nel podcast di Libero Terravrso da Pietro Senaldi, Laaveva definito quell’episodio “una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati, e nondelle SS”. Nelle scorse ore la seconda carica dello Stato ha precisato: “Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che ...

La'sicon chi si è offeso' per le parole su Via Rasella 'Spiace sinceramente che nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a Libero, a seguito delle mie poche parole in risposta a una ...Delle polemiche scrive anche il Giornale che difende la seconda carica dello Stato e titola: "Lasi, ma a sinistra non basta". In piazza . "La protesta in Israele continua, il popolo non ......malafede - scrive Ignazio La- voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso". Il presidente del Senato si, dunque. ...

La Russa ha chiesto scusa. Il Presidente del Senato, dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sull’attentato di via Rasella, ha fatto marcia indietro. “Ho sbagliato a non sottolineare che i ...Il presidente del Senato: «Pagina non nobile della Resistenza, gli uccisi erano una banda musicale di semi-pensionati» L’Anpi: indegno. Schlein: parole inaccettabili. Infine la nota: ho sbagliato ...