La Russa come seconda carica dello Stato deve rappresentare la storia del Paese, non eluderla (Di domenica 2 aprile 2023) È Stato scritto tanto in poche ore circa le affermazioni del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Aggiungo qualche breve considerazione. 1. Ha scritto Pietro Senaldi che “la sinistra non ha il coraggio di ammettere che quella strage fu un errore” e che si è trattato non di guerra, ma di attentato. La Russa aveva affermato che non si è trattato di un’operazione gloriosa. Fantastico! Si vuole deliberatamente ignorare che la Resistenza è stata guerra di guerriglia. Guerra di popolo che si fonda su un dato oggettivo: il popolo oppresso non può avere un proprio esercito che si batte cavallerescamente contro l’esercito nemico. La guerriglia prevede che il popolo esprima i suoi guerrieri sotto forma di civili che si armano nella clandestinità. E prevede che si colpisca il nemico non in campo aperto – sarebbe impossibile – ma quando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Èscritto tanto in poche ore circa le affermazioni del Presidente del Senato Ignazio La. Aggiungo qualche breve considerazione. 1. Ha scritto Pietro Senaldi che “la sinistra non ha il coraggio di ammettere che quella strage fu un errore” e che si è trattato non di guerra, ma di attentato. Laaveva affermato che non si è trattato di un’operazione gloriosa. Fantastico! Si vuole deliberatamente ignorare che la Resistenza è stata guerra di guerriglia. Guerra di popolo che si fonda su un dato oggettivo: il popolo oppresso non può avere un proprio esercito che si batte cavallerescamente contro l’esercito nemico. La guerriglia prevede che il popolo esprima i suoi guerrieri sotto forma di civili che si armano nella clandestinità. E prevede che si colpisca il nemico non in campo aperto – sarebbe impossibile – ma quando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : 'La Russa dovrebbe dare le dimissioni”. Giusto Pagliarulo @Anpinazionale, ma suona alquanto ipocrita visto che in 7… - ilfoglio_it : Può una nazione senza legge, come la Russia, assumere dal primo aprile la guida del Consiglio di sicurezza delle Na… - ilfoglio_it : La Corea del nord continuerà a mandare munizioni militari alla Russia in cambio di cibo. Come l'Iran, con la Federa… - ilfattoblog : La Russa come seconda carica dello Stato deve rappresentare la storia del Paese, non eluderla - Marinodino2 : La Russa su Via Rosella non si può sentire è inaccettabile il complottismo per un’alta carica dello stato. Il Pae… -