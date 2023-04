La Roma torna a vincere e dimentica subito il derby: agganciata l’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) La Roma torna a vincere dopo le sconfitte con Lazio e Sassuolo, anche se fatica più del previsto contro la Sampdoria penultima in classifica. Una vittoria che pesa, per la Roma di José Mourinho, che con questi 3 punti agguanta la “sua” Inter al quarto posto in classifica, in attesa di Napoli-Milan di questa sera. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 aprile 2023) Ladopo le sconfitte con Lazio e Sassuolo, anche se fatica più del previsto contro la Sampdoria penultima in classifica. Una vittoria che pesa, per ladi José Mourinho, che con questi 3 punti agguanta la “sua” Inter al quarto posto in classifica, in attesa di Napoli-Milan di questa sera. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

