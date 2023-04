La Roma cala il tris sulla Samp ed aggancia l’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) Roma – Dopo la pesante sconfitta nel derby, la Roma torna a vincere e lo fa nelle mura amiche. All’Olimpico la Sampdoria cade sotto i colpi dei giallorossi, con i gol che arrivano tutti nella ripresa. Apre le marcature Wjinaldum, poi Dybala ed El Shaarawy chiudono la pratica. Mourinho aggancia così l’Inter ed è momentaneamente terza a pari merito con l’Inter, in attesa di Napoli-Milan. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 aprile 2023)– Dopo la pesante sconfitta nel derby, latorna a vincere e lo fa nelle mura amiche. All’Olimpico ladoria cade sotto i colpi dei giallorossi, con i gol che arrivano tutti nella ripresa. Apre le marcature Wjinaldum, poi Dybala ed El Shaarawy chiudono la pratica. Mourinhocosìed è momentaneamente terza a pari merito con, in attesa di Napoli-Milan. In aggiornamento…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie A, la Roma cala il tris all'Olimpico: la Sampdoria va ko per 3-0: La Roma di José Mourinho ha messo in knock-… - MomentiCalcio : La #Roma cala il tris alla #Samp e sale al terzo posto, catturando all'#Inter - ilRomanistaweb : ?? 94' | La Roma cala il tris con El Shaarawy su splendido assist di Solbakken #RomaSampdoria 3-0 #ASRoma - manuel_y_jesus_ : RT @GeppoErfolle: Now Rome Italy 17.37 ... Quando viene irrorato assiduamente e il sole cala lo strato igroscopico e' da effetti speciali… -