La rinascita delle New Balance 550: un tuffo negli anni 90 (Di domenica 2 aprile 2023) Le New Balance 550, iconiche scarpe da basket nate nel 1989, tornano prepotentemente alla ribalta grazie a una serie di collaborazioni con designer di spicco come Teddy Santis di ALD. Queste sneakers low-top si sono guadagnate un posto d'onore nel cuore degli appassionati e delle celebrità, superando persino la popolarità delle storiche dad sneakers 990 del 1982. Il tocco di Teddy Santis e Aimé Leon Dore Il fondatore del brand newyorkese Aimé Leon Dore e dal 2021 creative director della linea New Balance Made in Usa, Teddy Santis, ha collaborato con il marchio per rivisitare e rilanciare le 550. Il designer, che ha già lavorato a modelli come le 997, 990, 827, 1300, 650R e 993, ha saputo mantenere la linea originale delle scarpe, aggiungendo dettagli come la pelle pregiata e un logo discreto.

