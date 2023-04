La rinascita delle New Balance 550: un tuffo negli anni 90 (Di domenica 2 aprile 2023) Le New Balance 550, iconiche scarpe da basket nate nel 1989, tornano prepotentemente alla ribalta grazie a una serie di collaborazioni con designer di spicco come Teddy Santis di ALD. Queste sneakers low-top si sono guadagnate un posto d’onore nel cuore degli appassionati e delle celebrità, superando persino la popolarità delle storiche dad sneakers 990 del 1982. Il tocco di Teddy Santis e Aimé Leon Dore Il fondatore del brand newyorkese Aimé Leon Dore e dal 2021 creative director della linea New Balance Made in Usa, Teddy Santis, ha collaborato con il marchio per rivisitare e rilanciare le 550. Il designer, che ha già lavorato a modelli come le 997, 990, 827, 1300, 650R e 993, ha saputo mantenere la linea originale delle scarpe, aggiungendo dettagli come la pelle pregiata e un logo discreto. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) Le New550, iconiche scarpe da basket nate nel 1989, tornano prepotentemente alla ribalta grazie a una serie di collaborazioni con designer di spicco come Teddy Santis di ALD. Queste sneakers low-top si sono guadagnate un posto d’onore nel cuore degli appassionati ecelebrità, superando persino la popolaritàstoriche dad sneakers 990 del 1982. Il tocco di Teddy Santis e Aimé Leon Dore Il fondatore del brand newyorkese Aimé Leon Dore e dal 2021 creative director della linea NewMade in Usa, Teddy Santis, ha collaborato con il marchio per rivisitare e rilanciare le 550. Il designer, che ha già lavorato a modelli come le 997, 990, 827, 1300, 650R e 993, ha saputo mantenere la linea originalescarpe, aggiungendo dettagli come la pelle pregiata e un logo discreto. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___________Luca : Dalle prime fasi dello scrutinio delle elezioni legislative in #Bulgaria, emerge la rilevante avanzata del partito… - BiancaTarocchi : OROSCOPO SAGITTARIO APRILE 2023 APRILE 23...ENERGIA E RINASCITA SAGITTARIO Caro Sagittario è arrivato il momento d… - GoriRoberto1 : @BryanMatthews23 @ZitoMaia1 Una delle immagini più belle della Natura 'un mandorlo in fiore' simbolo della Primavera, Rinascita di Vita. - karmendida : RT @DonatoMarinelli: Si affaccia timida tra le coltri di nebbie, giovane bocciolo come macchia di colore, senso di rinascita che esplode pr… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 19,35 l'incidente mortale sulla A19, la via crucis del migranti a Palermo, la Domenica della Palme a G… -