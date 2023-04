La regina Maxima dei Paesi Bassi: addestramento in volo per spegnere gli incendi (Di domenica 2 aprile 2023) Anche la regina Maxima dei Paesi Bassi non ha rinunciato ad una visita ai suoi militari. Come tanti altri sovrani europei hanno fatto in questi giorni, anche lei nella giornata di giovedì si è presentata al campo in abiti mimetici. La regina ha dedicato la sua giornata all’addestramento con elicotteri da difesa. In modo particolare, la Sovrana si è esercitata insieme agli altri in un addestramento per estinguere gli incendi boschivi con il Comando elicotteri della difesa presso la base aerea di Gilze-Rijen. Per l’occasione la regina Maxima dei Paesi Bassi è salita a bordo di un elicottero da trasporto Chinook indossando l’uniforme militare del reparto con tuta color kaki e stivali ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023) Anche ladeinon ha rinunciato ad una visita ai suoi militari. Come tanti altri sovrani europei hanno fatto in questi giorni, anche lei nella giornata di giovedì si è presentata al campo in abiti mimetici. Laha dedicato la sua giornata all’con elicotteri da difesa. In modo particolare, la Sovrana si è esercitata insieme agli altri in unper estinguere gliboschivi con il Comando elicotteri della difesa presso la base aerea di Gilze-Rijen. Per l’occasione ladeiè salita a bordo di un elicottero da trasporto Chinook indossando l’uniforme militare del reparto con tuta color kaki e stivali ...

