La questione dell’equo compenso degli attori rispetto alle piattaforme OTT (Di domenica 2 aprile 2023) Un’azione legale, la prima in Italia, contro uno dei colossi tra le piattaforme OTT. Il collecting “Artisti 7607” ha deciso di muovere un passo concreto in direzione del giusto riconoscimento economico per quel che riguarda i film trasmessi su Netflix. La questione è quella dell’equo compenso degli attori e degli interpreti cinematografici che da anni si trovano di fronte a introiti minimi rispetto ai fatturati dell’azienda che consente agli utenti – attraverso un abbonamento – di diventare spettatori cinematografici dal comodo divano di casa. Equo compenso attori, Artisti 7607 contro Netflix Un problema emerso nel 2021 e che entra di diritto all’interno dell’atavica questione dello strapotere delle ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 aprile 2023) Un’azione legale, la prima in Italia, contro uno dei colossi tra leOTT. Il collecting “Artisti 7607” ha deciso di muovere un passo concreto in direzione del giusto riconoscimento economico per quel che riguarda i film trasmessi su Netflix. Laè quellainterpreti cinematografici che da anni si trovano di fronte a introiti minimiai fatturati dell’azienda che consente agli utenti – attraverso un abbonamento – di diventare spettatori cinematografici dal comodo divano di casa. Equo, Artisti 7607 contro Netflix Un problema emerso nel 2021 e che entra di diritto all’interno dell’atavicadello strapotere delle ...

