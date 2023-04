“La Puglia in tutti i sensi” al Vinitaly Da oggi a Verona (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Una Puglia capace di attivare tutti i sensi è quella del vino, pronta ad essere protagonista alla 55esima edizione del Vinitaly da domenica 2 aprile a mercoledì 5 aprile 2023, nel padiglione numero 11 della Fiera di Verona, nel quale saranno protagoniste 115 cantine e aziende vitivinicole pugliesi. Le attività del Vinitaly 2023, organizzate e coordinate dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere Puglia, puntano a dare l’opportunità agli operatori vitivinicoli di confrontarsi con i buyer nazionali e internazionali, coniugando anche un’intensa attività di promozione ad ampio raggio, capace di intercettare i visitatori del ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Unacapace di attivareè quella del vino, pronta ad essere protagonista alla 55esima edizione delda domenica 2 aprile a mercoledì 5 aprile 2023, nel padiglione numero 11 della Fiera di, nel quale saranno protagoniste 115 cantine e aziende vitivinicole pugliesi. Le attività del2023, organizzate e coordinate dal Dipartimento Agricoltura della Regionein collaborazione con Unioncamere, puntano a dare l’opportunità agli operatori vitivinicoli di confrontarsi con i buyer nazionali e internazionali, coniugando anche un’intensa attività di promozione ad ampio raggio, capace di intercettare i visitatori del ...

