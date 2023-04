La lingua di mezzo (Di domenica 2 aprile 2023) È quella parlata e scritta dagli stranieri che vivono in Italia e dagli italiani che comunicano con loro. Le poesie e le traduzioni di Hu Ke Fa, Sabir, Gabriela, Dennis e Liudmyla Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) È quella parlata e scritta dagli stranieri che vivono in Italia e dagli italiani che comunicano con loro. Le poesie e le traduzioni di Hu Ke Fa, Sabir, Gabriela, Dennis e Liudmyla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JeanGab63523069 : RT @elisamariastel1: Il consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina produci bile a litri, per un intero minuto e mezzo, s… - MamadiRocco2 : RT @elisamariastel1: Il consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina produci bile a litri, per un intero minuto e mezzo, s… - elisamariastel1 : Il consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina produci bile a litri, per un intero minuto e mezzo… - singerel : @OrioliPaolo Le lingue non hanno bisogno di essere difese - la frase senza senso reale. Sono strumenti vivi parlati… - SaliBaraka : @MissPanix14 @Raul04422227 Snobismo è mezzo latino, viene da 'sine nobilitate' se non sbaglio. Il latino, la lingu… -