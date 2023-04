La Lega e il Momento No di Mameli, l’inno nazionale spia delle sue fasi politiche (Di domenica 2 aprile 2023) Raccontano che a Udine, al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga e gli altri big del Carroccio abbiano evitato di cantare l’inno nazionale, intonato invece a gran voce dagli esponenti ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Raccontano che a Udine, al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga e gli altri big del Carroccio abbiano evitato di cantare, intonato invece a gran voce dagli esponenti ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In diretta da Milano, per aprire l’ottava edizione della Scuola di Formazione della Lega, un momento di studio, cre… - LaStampa : La Lega e il Momento No di Mameli, l’inno nazionale spia delle sue fasi politiche - IoriaVCasa : @Denisa112358 @atlas_ur @Uni91070952 Al momento unico grande problema è il trattato di Dublino, che di fatto blocca… - MariaRo65456514 : @Adnkronos Ereditati dalla lega, da Forza italia etc etc. Ops...ma i primi due sono in governo con fdi al momento?!?? - LivianoMalaguti : Bonaccini le sue regionali le ha vinte in condizioni difficili, stoppando la Lega nel momento decisivo. -