La Lazio vince | è seconda e stacca l' Inter | bene il Bologna Pari Spezia - Salernitana Video e highlights

(Di domenica 2 aprile 2023) Monza -è una partita storica per tanti motivi: il record di Milinkovic - Savic, miglior marcatore straniero della storia biancoceleste, le 100 partite in biancorosso di Di Gregorio e la prima ...

Primi minuti di giro palla biancorosso, con laa reparti stretti e dietro la linea della palla. Il Monza ci prova con un paio di imbucate al limite, ma la prima occasione è degli biancocelesti: ...... un gioiello che vale il raddoppio e al serbo un posto nella storia diventando il miglior marcatore straniero della. Il Monza prova a rientrare in partita, Palladino cerca di pescare dalla ...Al 57' arriva il raddoppio, una perla di Milinkovic - Savic, che su punizione dai venticinque metri disegna una parabola imprendibile per Di Gregorio. Sergej non segnava dalla sfida contro il ...

Pedro e la perla di Milinkovic su punizione, la Lazio vince a Monza e allunga a +5 sull'Inter terza ilmessaggero.it

Pedro e Milinkovic Savic regalano i tre punti alla squadra di Sarri che chiude ancora la porta. Allungo sull'Inter e corsa ...