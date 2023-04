La Lazio vince anche a Monza | e consolida il secondo posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - - MasterblogBo : MONZA (ITALPRESS) – La Lazio espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milink… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto - - not_Furge : RT @Luca_Cilli: Impressionante la #Lazio. Sia per la qualità dei suoi interpreti e del calcio che propone, ma anche per la consapevolezza e… -

Laanche a Monza e consolida il secondo posto in classifica. Dopo il successo nel derby e la sosta per le nazionali, la squadra di Sarri conquista tre ounti preziosi per la corsa alla ...Dopo qualche minuto dall'inizio della ripresa, al 56', ecco il secondo gol dellacon una gran punizione di Milinkovic - Savic sopra la barriera, alla quinta rete in campionato. Nel finale ...... incluse le ultime due disputate contro Sassuolo e: i giallorossi non incappano in tre ko consecutivi in Serie A da luglio 2020. La Sampdoria invece nondue partite di fila da novembre ...

Lazio vince a Monza e consolida il secondo posto Il Tempo

La Lazio vince contro il Monza e allunga in classifica: gol di Pedro e Milinkovic-Savic. 1-1 tra Spezia e Salernitana Matteo Pifferi La Lazio batte 2-0 il Monza all'U-Power Stadium e… Leggi ...MONZA (ITALPRESS) – La Lazio espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic confermando ...