Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La #Juve 'esulta' per il ko del #Napoli: è al sicuro il record di Conte: La squadra allenata da Spalletti rincorrev… - MarcoMacagnino5 : Mi spezza lo stadium che esulta ai gol della juve ?? - sportli26181512 : Chi è #Sekulov: il nuovo talento della Juve esulta come Ronaldo e ha convinto Allegri: L'attaccante classe 2002 del… -

Il Napoli non riuscirà a superare o comunque raggiungere la Juventus di Conte , stagione 2013/14, quella capace di dominare il campionato di Serie A conquistando 102 punti . A dieci giornate dal ...Sarriper la bella prestazione di Milinkovic - Savic: "Ha fatto un percorso inverso al resto ... ma domattina facciamo allenamento e pensiamo alla", ha concluso ...L'Inter avrebbe bisogno di un - 15, uno schiaffo come quello ricevuto dalla, per trovare ... 'Un vecchio detto dice che "chi vince, chi perde spiega". Ecco, l'Inter non spiega mai niente. ...

La Juve "esulta" per il ko del Napoli: è al sicuro il record di Conte Corriere dello Sport

La squadra allenata da Spalletti rincorreva anche i 102 punti dei bianconeri nel 2013/14, ma non ci riuscirà dopo la sconfitta col Milan ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...