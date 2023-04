La gestione di De Laurentiis, bilanci alla mano, è da applausi (Gazzetta) (Di domenica 2 aprile 2023) Nel giorno di Napoli-Milan, la Gazzetta dello Sport mette a confronto i modelli di gestione delle due squadre e quindi da un lato Aurelio De Laurentiis e, dall’altro Gerry Cardinale. Entrambi, per motivi diversi, sono legati agli States. De Laurentiis trascorre molto del suo tempo a Los Angeles, Cardinale vive e lavora negli Usa. De Laurentiis è attirato da strategie internazionali, spesso in ottica americana. Nel tracciare punti in comune e differenze tra i due, la Gazzetta elogia la gestione del presidente del Napoli, la definisce da applausi. De Laurentiis è riuscito a tagliare i costi e, allo stesso tempo, a rafforzare la squadra. Ed il club non ha praticamente debiti. Forse l’unica pecca è nel management, che potrebbe essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Nel giorno di Napoli-Milan, ladello Sport mette a confronto i modelli didelle due squadre e quindi da un lato Aurelio Dee, dall’altro Gerry Cardinale. Entrambi, per motivi diversi, sono legati agli States. Detrascorre molto del suo tempo a Los Angeles, Cardinale vive e lavora negli Usa. Deè attirato da strategie internazionali, spesso in ottica americana. Nel tracciare punti in comune e differenze tra i due, laelogia ladel presidente del Napoli, la definisce da. Deè riuscito a tagliare i costi e, allo stesso tempo, a rafforzare la squadra. Ed il club non ha praticamente debiti. Forse l’unica pecca è nel management, che potrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : La gestione di #DeLaurentiis, bilanci alla mano, è da applausi (Gazzetta) Costi tagliati, squadra rafforzata e esp… - Parlesia1926 : @aliasebasta @GianguidT E mi spiace per te caro mio, ma l’unica cosa strana è che nella gestione de Laurentiis, sol… - DiegoDeLucaTwit : @Idonotcombdolls Ma non sono straccioni, dai, immagino siano contestatori costanti del presidente che sta omaggiand… - ilnapolionline : Salvione (CdS): 'De Laurentiis ha sottolineato come la gestione di questo Napoli stia per giungere ad un momento im… -