La figlia di Mina balla coi lupi, l'incontro emozionante di Benedetta Mazzini al Wolf Lodge – Il video (Di domenica 2 aprile 2023) Così come Mina ama la musica, sua figlia Benedetta Mazzini sembra amare i viaggi e l'avventura: lo testimonia l'ultimo video caricato sul suo profilo Instagram, @therealBenedettaMazzini. L'influencer non solo va incontro senza paura a un enorme lupo, ma lo coccola come fosse un cane domestico, lasciandoli anche leccare la sua faccia. È lei poi a raccontare i dettagli di quell'incredibile incontro, avvenuto al Wolf Lodge, il parco faunistico più a nord del mondo: «Situato molto più a nord del circolo polare artico in Norvegia, è circondato da natura incontaminata che si estende a perdita d'occhio. Qui i vostri sogni diventeranno realtà incontrando un branco di lupi semi abituati all'essere umano».

