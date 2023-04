La FIA spiega le ragioni della penalità inflitta a Sainz della Ferrari (Di domenica 2 aprile 2023) La FIA ha spiegato il motivo per cui al pilota della Ferrari Carlos Sainz è stata inflitta una penalità di cinque secondi alla fine del GP d’Australia 2023, sanzione che lo ha portato ad uscire dalle posizioni a punti. La penalità inflitta a Sainz A seguito di una ripartenza con bandiera rossa, Sainz stava correndo in quarta posizione e ha toccato l’Aston Martin di Fernando Alonso mandando in testacoda il collega spagnolo. Questo, insieme a una serie di altri incidenti alla curva 1, ha portato a una seconda bandiera rossa alla fine della gara. Poi, durante le soste e mentre la FIA stava decidendo come terminare la gara, Sainz ha ricevuto una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023) La FIA hato il motivo per cui al pilotaCarlosè stataunadi cinque secondi alla fine del GP d’Australia 2023, sanzione che lo ha portato ad uscire dalle posizioni a punti. LaA seguito di una ripartenza con bandiera rossa,stava correndo in quarta posizione e ha toccato l’Aston Martin di Fernando Alonso mandando in testacoda il collega spagnolo. Questo, insieme a una serie di altri incidenti alla curva 1, ha portato a una seconda bandiera rossa alla finegara. Poi, durante le soste e mentre la FIA stava decidendo come terminare la gara,ha ricevuto una ...

