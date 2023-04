La faccia tosta di Conte: il primo responsabile dei ritardi del Pnrr fu lui (Di domenica 2 aprile 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle cerca di addossare tutte le criticità del Piano al governo Meloni, tendendo ipocritamente la mano per collaborare a rimediare gli errori, ma dimostra tutta la sua memoria corta Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle cerca di addossare tutte le criticità del Piano al governo Meloni, tendendo ipocritamente la mano per collaborare a rimediare gli errori, ma dimostra tutta la sua memoria corta

