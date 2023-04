La donna più tatuata del Regno Unito non si ferma: tatuaggio all’interno delle parti intime (Di domenica 2 aprile 2023) È la donna più tatuata del Regno Unito e ora ha deciso di tatuare anche l’interno delle sue parti intime. Si chiama Becky Holt, è una star di Onlyfans e ha segnato un nuovo record mondiale: farsi tatuare le pieghe interne ed esterne della vulva. Il tatuatore ha impiegato cinque sessioni per completare l’audace disegno nell’area altamente sensibile. Secondo quanto riporta il New York Post, la 34enne britannica ha speso negli anni oltre 42mila euro per ottenere un corpo tatuato dal viso ai piedi. Becky Holt ha condiviso una foto su Instagram mentre stava eseguendo l’ennesima seduta dal tatuatore e ha mostrato pubblicamente di essersi tatuata le parti intime, ma ha rifiutato di rivelare quale tipo di disegno ha deciso di ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) È lapiùdele ora ha deciso di tatuare anche l’internosue. Si chiama Becky Holt, è una star di Onlyfans e ha segnato un nuovo record mondiale: farsi tatuare le pieghe interne ed esterne della vulva. Il tatuatore ha impiegato cinque sessioni per completare l’audace disegno nell’area altamente sensibile. Secondo quanto riporta il New York Post, la 34enne britannica ha speso negli anni oltre 42mila euro per ottenere un corpo tatuato dal viso ai piedi. Becky Holt ha condiviso una foto su Instagram mentre stava eseguendo l’ennesima seduta dal tatuatore e ha mostrato pubblicamente di essersile, ma ha rifiutato di rivelare quale tipo di disegno ha deciso di ...

