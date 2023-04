La disastrosa cura Musk per Twitter, valore della società più che dimezzato in 5 mesi. In fumo 20 miliardi di dollari (Di domenica 2 aprile 2023) Dalla fine dello scorso ottobre Twitter non è più quotata in borsa. La società infatti è stata comprata per 44 miliardi di dollari dall’imprenditore Elon Musk che ne ha poi deciso il de listing. L’ultimo giorno prima dell’annuncio dell’operazione il gruppo valeva in borsa una trentina di miliardi. Una volta fuori dal listino è diventato più difficile avere costantemente il polso delle condizioni della società e degli effetti che stavano avendo le molte e drastiche decisioni di Musk. Dal licenziamento di oltre metà dei dipendenti all’introduzione di abbonamenti a pagamento. Dal prossimo 15 aprile anche in Italia scatterà le rivoluzione del modello della piattaforma e un utente vedrà comparire nella sua timeline (la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Dalla fine dello scorso ottobrenon è più quotata in borsa. Lainfatti è stata comprata per 44didall’imprenditore Elonche ne ha poi deciso il de listing. L’ultimo giorno prima dell’annuncio dell’operazione il gruppo valeva in borsa una trentina di. Una volta fuori dal listino è diventato più difficile avere costantemente il polso delle condizionie degli effetti che stavano avendo le molte e drastiche decisioni di. Dal licenziamento di oltre metà dei dipendenti all’introduzione di abbonamenti a pagamento. Dal prossimo 15 aprile anche in Italia scatterà le rivoluzione del modellopiattaforma e un utente vedrà comparire nella sua timeline (la ...

