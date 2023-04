La Dea sbanca lo Zini e si prende 3 punti pesanti in ottica Europa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 aprile 2023) La partita di Cremona era un crocevia importante per gli uomini di Gasperini, con la possibilità di incamerare la seconda vittoria consecutiva. Così è stato, anche se per oltre un’ora la gara è stata in bilico dopo che i grigiorossi avevano pareggiato su rigore il vantaggio di De Roon. Chi si aspettava una bella partita non si è divertito affatto dal punto di vista estetico, con i nerazzurri che soprattutto nel primo tempo, ad eccezione dell’azione del gol, non hanno praticamente mai tirato verso la porta di Carnesecchi. L’evidente supremazia nel possesso di palla, non si è di fatto mai concretizzata in azioni offensive pericolose. Si va al riposo. Il pareggio subito dai nostri (rigore per un evidente fallo di mano di Toloi), convince Gasperini che occorre cambiare qualcosa e così fuori il trio offensivo iniziale Pasalic Muriel e Zapata (gara sufficiente solo per il panterone) e dentro ...