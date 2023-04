La curva della Roma dà dello 'zingaro' a Stankovic, Mourinho lo difende (Di domenica 2 aprile 2023) José Mourinho non dimentica il passato e, soprattutto, gli amici. Lo Special One si è reso protagonista di un gesto di solidarietà nei confronti di Dejan Stankovic, il tecnico della Sampdoria che - da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Josénon dimentica il passato e, soprattutto, gli amici. Lo Special One si è reso protagonista di un gesto di solidarietà nei confronti di Dejan, il tecnicoSampdoria che - da ...

