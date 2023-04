La clamorosa sparata anti-governo di Polito

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 aprile 2023) Oggi è uno di quei giorni dove c’è divertirsi perché il grande giornalismo italiano ha dato il meglio di sé con i suoi esponenti di punta vale a dire, sulle pagine del Corriere della Sera, e Concita di Gregorio, su quelle di Repubblica. Anche se con toni diversi, le linee dei due giornali non sono così diverse: quelli del Corriere, con le loro cravattine, vogliono dare l’idea di essere sussiegosi, ma alla fine dei conti sono quelli che vogliono stare anche loro a St. Moritz. Leggete cosa dice: “L’Italia ha vietato l’intelligenza artificiale, un parlamentare ha chiesto le multe per le parole in inglese e il presidente del senato ha contestato il valore di un’azione partigiana”. Mette insieme queste tre cose per dire che il “è lontano dalla realtà”. Ilpotrà anche essere lontano dalla ...