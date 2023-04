La Cina vuole sbarcare a Taranto. Ecco cosa può fare il Golden power (Di domenica 2 aprile 2023) “Con quanto sta avvenendo nello scenario internazionale, occorre molta cautela nel maneggiare i rapporti con il Paese del Dragone”, cioè la Cina. A consigliare il governo Meloni è, dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, Giuseppe Vegas, ex presidente della Consob e viceministro dell’Economia, già esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà. “Forse non sarebbe avventato operare una riflessione sulla possibile esistenza di rischi, ancorché indiretti, che un giorno o l’altro potrebbero impattare su problemi di sicurezza nazionale solo perché si è tentennato a mettere mano alla leva del Golden power”, scrive. La sua riflessione nasce dal futuro della piattaforma logistica del porto di Taranto, che come ricorda è strategico per le attività delle forze armate italiane e della Nato. Come raccontato anche su ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) “Con quanto sta avvenendo nello scenario internazionale, occorre molta cautela nel maneggiare i rapporti con il Paese del Dragone”, cioè la. A consigliare il governo Meloni è, dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, Giuseppe Vegas, ex presidente della Consob e viceministro dell’Economia, già esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà. “Forse non sarebbe avventato operare una riflessione sulla possibile esistenza di rischi, ancorché indiretti, che un giorno o l’altro potrebbero impattare su problemi di sicurezza nazionale solo perché si è tentennato a mettere mano alla leva del”, scrive. La sua riflessione nasce dal futuro della piattaforma logistica del porto di, che come ricorda è strategico per le attività delle forze armate italiane e della Nato. Come raccontato anche su ...

