‘La Capitanio’ | il battello più antico del lago Iseo torna a risplendere per il suo centenario

Lovere. Si è costituita domenica 2 aprile in municipio a Lovere l'associazione 'La Capitanio 1926'. Gli armatori e gli appassionati a questa imbarcazione si sono trovati a firmare lo statuto dell'associazione che porterà la motonave a solcare le acque del lago d'Iseo verso il suo centenario. La Capitanio, 'La Signora del Sebino', è il più antico battello navigante del lago d'Iseo ed è la prima imbarcazione iscritta nella sezione motonautica dell'Automotoclub Storico Italiano (Asi) ad aver ricevuto l'ambita Targa Oro che da allora mostra con orgoglio sulla tolda di comando. Questa splendida imbarcazione, in origine piroscafo, fu costruita nel 1926 per la Società di Navigazione a Vapore sul lago d'Iseo, dalla Società Anonima Cantieri ...

