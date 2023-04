La bergamasca Benedetta Belotti | ipovedente | è argento agli europei di parakarate

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 aprile 2023) Albino. Ha provato lo sci, il nuoto, l’atletica. Il karate no, quello non l’ha mai mollato da quando a sei anni è entrata per la prima volta in palestra. Si è sempre allenata – quattro volte a settimana, ad Albino, con il Karate Arashi, la società del suo paese – per realizzare il suo sogno, quello di essere convocata in nazionale. Ma oggi è costretta a puntare più in alto, perché quel desiderio l’ha realizzato nel giro di un anno., 18 anni compiuti a febbraio, domenica 26 marzo a Guadalajara (Spagna) è diventata vicecampionessa europea di karate. Diper la precisione – anche se per lei, che limiti non se ne pone, il fatto di esserenon fa grande differenza. Tra i convocati della nazionale era l’unica. E della spedizione azzurra (26 atleti in totale, ...