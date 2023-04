L’ Italia che produce, crea e inventa, sa essere all’altezza. Anche quando è scelta per ospitare eventi internazionali (Di domenica 2 aprile 2023) Come ogni anno ormai da tempo, a primavera, sul lago di Como, conviene da tutto il mondo la rappresentanza del Gotha dell’imprenditoria, della ricerca e della politica. Si trattengono il tempo di un fine settimana lungo per fare una full immersion negli scenari economico, politico e sociale che riguardano problemi a livello mondiale. Di conseguenza quei convenuti elaborano, o quanto meno sgrossano le linee di tendenza, per l’anno in corso. Vengono convocati da un importante studio di consulenza Italiano con operatività a livello internazionale. Le considerazioni finali di quel brain storming sono attese e tenute in considerazione dagli addetti ai lavori dappertutto nel mondo. Lo sono almeno quanto le altre dello stesso genere che si tengono, in ordine sparso, in altre località di prestigio all’estero. Giusto per una nota di colore, la sede oramai eletta per quei lavori ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) Come ogni anno ormai da tempo, a primavera, sul lago di Como, conviene da tutto il mondo la rappresentanza del Gotha dell’imprenditoria, della ricerca e della politica. Si trattengono il tempo di un fine settimana lungo per fare una full immersion negli scenari economico, politico e sociale che riguardano problemi a livello mondiale. Di conseguenza quei convenuti elaborano, o quanto meno sgrossano le linee di tendenza, per l’anno in corso. Vengono convocati da un importante studio di consulenzano con operatività a livello internazionale. Le considerazioni finali di quel brain storming sono attese e tenute in considerazione dagli addetti ai lavori dappertutto nel mondo. Lo sono almeno quanto le altre dello stesso genere che si tengono, in ordine sparso, in altre località di prestigio all’estero. Giusto per una nota di colore, la sede oramai eletta per quei lavori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Dalle parole ai fatti: via libera definitivo al decreto Ponte. Dopo decenni di chiacchiere e di “No”, procede il pr… - BTSItalia_twt2 : ??| Vi ricordiamo che sia 'on the street' di #JHOPE sia 'Like Crazy' di #JIMIN sono attualmente in rotazione radiofo… - BarbascuraX : Cosa ne pensate del ban italiano a ChatGPT? Ovviamente c’è bisogno di regolamentare certe tecnologie, ma è possibil… - Samira1577 : RT @EmpfindsamerS: Ieri sera a mangiare fuori con l'autorazzista dichiarato. L'ultima novità è questa: ormai è convinto che la UE lavori co… - alessandrakriss : @Adnkronos Perché non da del razzista al suo Paese ? Viene a pontificare in Italia invece che in Francia ! Solo dalla Gruber poteva andare ! -