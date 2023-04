Karim Benzema segna la tripletta più veloce nella Liga di un giocatore del Real Madrid in oltre 30 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RMadridistaReal : ? ¡GOOOOOOOOOL, MARCA THE BEST, MARCA KARIM BENZEMA CON UN PASE IMPRESIONANTE DE VINIIII! - SportyBet : 29' ? Benzema 32' ? Benzema 36' ? Benzema Karim Benzema scores a SEVEN minute hat-ttick against Real Valladolid ??… - GoalItalia : 29' ? 32' ? 36' ? Signore e signori, il Pallone d'Oro: Karim #Benzema ?? - Mister_IXRAY : Tripletta in 7 minuti per Karim Benzema, The Dream continua a colpire #RealMadridRealValladolid - CronacheTweet : Il #RealMadrid ne rifila 6 al Real Valladolid, di cui 4 nel 1° tempo. Sugli scudi Karim #Benzema, autore di una tri… -

Grande protagonista della gara,, che confeziona una spettacolare tripletta nel giro di appena 7 minuti, a cavallo della mezz'ora del primo tempo. Degli ottimi Rodrygo , Asensio e Lucas ...Ancora, sempre. Il centravanti francese in acrobazia segna la sua tripletta personale in solamente sette minuti nella sfida che vede il Real Madrid già in vantaggio di quattro reti durante il primo tempo...

Liga, show di Benzema nel 6-0 del Real Madrid al Valladolid Tuttosport

Karim Benzema scatenato nella gara di Liga del suo Real Madrid contro il Real Valladolid: tripletta nell'arco di appena 7 minuti ...Karim Benzema non smette di scrivere pagine di questo sport. Nel match di campionato contro il Real Valladolid il francese ha pensato di far alzare in piedi l’intero Bernabeu con una tripletta a dir p ...