Juventus | rincorsa Champions | Allegri ha bisogno del miglior Vlahovic

(Di domenica 2 aprile 2023) Nessun pesce d’aprile per lache rientra con una vittoria dalla pausa per le nazionali. Lo fa battendo il Verona per 1-0 grazie al gol di Moise Kean, tornato in campo dopo le due giornate di squalifica di Roma e subito decisivo, proprio come nella gara di andata. La formazione dimette subito in cascina un prezioso successo in un aprile che sarà la chiave dell’intera stagione bianconera, in campo e fuori. Infatti neanche il tempo di festeggiare i tre punti con i gialloblù che martedì i bianconeri torneranno in campo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, per chiudere sabato sera il programma della 29^ giornata di Serie A contro la Lazio. Poi le due delicate partite di Europa League contro lo Sporting Lisbona, con in mezzo la partita con il Sassuolo, prima del big-match di domenica 23 aprile allo Stadium contro il ...