Juventus, ora la Champions non è più un miraggio (Di domenica 2 aprile 2023) La vittoria contro il Verona ha dato nuovo slancio alla Juventus, il quarto posto non è più utopia ma è lì alla portata La vittoria contro il Verona ha dato nuovo slancio alla Juventus, il quarto posto non è più utopia ma è lì alla portata. Mancano ancora dieci partite, ma la cavalcata che stanno facendo i bianconeri è davvero incredibile. Un rullino di marcia davvero impressionante e, nonostante il -15, la squadra di Allegri è in piena corsa per entrare tra le prime quattro, cosa che qualche mese fa era impensabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

