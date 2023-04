Juventus, le condizioni di Chiesa (Di domenica 2 aprile 2023) In casa Juventus preoccupano le condizioni fisiche di Federico Chiesa che continua a sentire dolore al ginocchio destro. Il calciatore, infatti, dopo aver abbandonato il terreno di gioco nella partita contro l’Inter, non è più sceso in campo. Gli esami clinici, a cui si è sottoposto nelle ore successive alla partita, hanno escluso nuove lesioni. Tuttavia, il ragazzo e lo staff medico bianconero hanno comunque deciso di effettuare altri controlli per chiarire meglio la situazione. Pertanto, come riporta Sky Sport, Chiesa durante la sosta per le nazionali è andato in Austria, precisamente ad Innsbruck, per farsi visitare dal professor Fink, lo stesso dottore che lo avevo operato dopo la rottura del crociato. Anche in questo caso l’esito è stato positivo ma, nonostante ciò, il fastidio sembra essere non di poco conto. : ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) In casapreoccupano lefisiche di Federicoche continua a sentire dolore al ginocchio destro. Il calciatore, infatti, dopo aver abbandonato il terreno di gioco nella partita contro l’Inter, non è più sceso in campo. Gli esami clinici, a cui si è sottoposto nelle ore successive alla partita, hanno escluso nuove lesioni. Tuttavia, il ragazzo e lo staff medico bianconero hanno comunque deciso di effettuare altri controlli per chiarire meglio la situazione. Pertanto, come riporta Sky Sport,durante la sosta per le nazionali è andato in Austria, precisamente ad Innsbruck, per farsi visitare dal professor Fink, lo stesso dottore che lo avevo operato dopo la rottura del crociato. Anche in questo caso l’esito è stato positivo ma, nonostante ciò, il fastidio sembra essere non di poco conto. : ...

