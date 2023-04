Juventus, l’avv. Pisani spiazza: “Abbiamo presentato due ricorsi per lo Scudetto 2019” (Di domenica 2 aprile 2023) l’avvocato che ha presentato il ricorso per la revoca dello Scudetto 2018/19 della Juventus chiarisce la situazione. Non è certo un bel momento in casa Juventus. Se in campo Massimiliano Allegri è riuscito a tirare le fila, ricompattare l’ambiente e trovare una continuità importante di risultati, fuori dal campo pesano tantissimo le vicende giudiziarie che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 aprile 2023)ocato che hail ricorso per la revoca dello2018/19 dellachiarisce la situazione. Non è certo un bel momento in casa. Se in campo Massimiliano Allegri è riuscito a tirare le fila, ricompattare l’ambiente e trovare una continuità importante di risultati, fuori dal campo pesano tantissimo le vicende giudiziarie che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

