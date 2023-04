Juventus | la maglia di Cuadrado al J Museum | il motivo

(Di domenica 2 aprile 2023) Importante traguardo per il colombiano dellala cuinumero 11 è finita al museo dei bianconeri. Ecco perché.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Reale e confermata: la nuova maglia #Juventus 2023-2024 #adidas - OptaPaolo : 300 - Juan Cuadrado tocca contro il Verona quota 300 presenze con la maglia della Juventus considerando tutte le co… - Gazzetta_it : #Juve, le prime immagini della maglia 2023-24: strisce particolari e tanto giallo - JuventusUn : Indiscrezioni sulla maglia home della #Juventus 2023-24 ?? - CorJuve : RT @CorJuve: La Juventus non deve temere nessuno, devono essere gli avversari a temerla. Lo impone il nome, il peso della maglia bianconera… -

...classe 1988 ha voluto celebrare sul proprio profilo Instagram con una foto di lui con la' ... tra chi augura che il colombiano possa restare ancora a lungo allae chi lo definisce ...- Tornano Rabiot e Paredes dopo il turno di squalifica. Anche Di Maria insegue unada titolare in attacco al fianco di Vlahovic. Perin dovrebbe partire da titolare tra i pali. INTER - ...Le pagelle della. Szczesny 7,5: Rischia tantissimo sulla conclusione di De Paoli in avvio. ... questa sera prova a fare a sportellate, ma il primo gol con ladel Verona non arriva. ...

Juventus, la prima maglia 2023-24 ha le strisce zebrate e dettagli gialli - Sportmediaset Sport Mediaset

Effetto pelliccia che ricorda - per certi versi - la zebra (simbolo del club) e un pizzico di giallo. Così si presenta la nuova maglia home della Juventus per la stagione 2023-24: anticipazione lancia ...Dopo le varie indiscrezioni dello scorso mese, il sito specializzato Footy Headlines e l’account Twitter La Maglia Bianconera hanno rivelato le prime immagini della maglietta casalinga della Juventus ...