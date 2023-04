Juventus, il caso Demiral che può inguaiare il club (Di domenica 2 aprile 2023) È il 15 febbraio 2023 quando gli investigatori della Guardia di Finanza di Torino mettono a posto un nuovo tassello nell’ambito degli “opachi rapporti di partnership” tra Juventus e Sassuolo. «Nel presente paragrafo si riportano i più rilevanti elementi di novità emersi con riferimento alla possibile esistenza di accordi non depositati e non resi pubblici», L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 aprile 2023) È il 15 febbraio 2023 quando gli investigatori della Guardia di Finanza di Torino mettono a posto un nuovo tassello nell’ambito degli “opachi rapporti di partnership” trae Sassuolo. «Nel presente paragrafo si riportano i più rilevanti elementi di novità emersi con riferimento alla possibile esistenza di accordi non depositati e non resi pubblici», L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

