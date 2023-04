Juventus | discussione accesa tra Chiesa ed i preparatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 2 aprile 2023) Continua la marcia Champions League della, la squadra di Massimiliano Allegri è stata in grado di conquistare altri tre punti nella partita di Serie A contro l’Hellas Verona. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Kean. Il rendimento si conferma di ottimo livello, i bianconeri sono rientrati pienamente in corsa per il quarto posto e si avvicina la sfida dei quarti di finale di Europa League. Una situazione delicata in casa bianconera è quella che riguarda Federico. Le condizioni fisiche sono ancora incerte, il ginocchio continua a dar fastidio. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ durante l’allenamento del venerdì si sarebbe verificata unacon idel club che gli chiedevano di forzare un po’. “Mi fa male, non ...