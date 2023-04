Juventus, attesa per Chiesa: si prova ad averlo già in Coppa Italia (Di domenica 2 aprile 2023) In casa Juventus ci sperano. Nonostante il forfait nell’ultimo match di campionato poi vinto 1-0 contro il Verona, Massimiliano Allegri conta di riavere Federico Chiesa per il prossimo impegno, la semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà martedì 4 aprile alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Proprio contro i nerazzurri, prima della sosta, Chiesa aveva fatto la sua ultima apparizione di una stagione tribolata che non lo ha mai visto trovare continuità di prestazioni. Un quarto d’ora abbondante, quello di San Siro, che sembrava aver archiviato definitivamente i problemi dell’ex Fiorentina. Anche se contro il Verona non è stato convocato, nel postpartita Allegri ha aperto al rientro per il prossimo match di Coppa Italia («Credo ci sarà»). La situazione di ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) In casaci sperano. Nonostante il forfait nell’ultimo match di campionato poi vinto 1-0 contro il Verona, Massimiliano Allegri conta di riavere Federicoper il prossimo impegno, la semifinale di andata diche si giocherà martedì 4 aprile alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Proprio contro i nerazzurri, prima della sosta,aveva fatto la sua ultima apparizione di una stagione tribolata che non lo ha mai visto trovare continuità di prestazioni. Un quarto d’ora abbondante, quello di San Siro, che sembrava aver archiviato definitivamente i problemi dell’ex Fiorentina. Anche se contro il Verona non è stato convocato, nel postpartita Allegri ha aperto al rientro per il prossimo match di(«Credo ci sarà»). La situazione di ...

