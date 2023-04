Juve Stabia-Avellino | le probabili formazioni

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– E stavolta sarà nuovamente dentro o fuori. L’, dopo il pareggio brodino contro il Taranto, cerca punti pesanti per conquistare il treno playoff. Un magro bottino in una stagione a dir poco scellerata. La truppa di Massimo Rastelli (Ieri assente in sala stampa, ndr.) sfida in esterna ladi Walter Alfredo Novellino. Formazione che nell’ultimo turno di campionato ha rimediato una pesante imbarcata contro il Potenza (5-2). L’arriva alla sfida del “Menti” (fischio d’inizio fissato alle 17.30) con tante, troppe defezioni. L’ultima in ordine di tempo, Davide Mazzocco (affaticamento agli adduttori). Nel mezzo Simone Benedetti (osserverà qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche in attesa di nuovi accertamenti) e Marcello Trotta (infrazione ...

