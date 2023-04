(Di domenica 2 aprile 2023) Adrien, centrocampista dellache ieri non ha giocato contro il Verona per squalifica, ha parlato a Telefoot tornando anche sulle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - DiegoDeLucaTwit : È la Sig.ra Rabiot? #Juve - cmdotcom : #Juve, #Rabiot ribadisce: '#Psg? Sento solo tanto rumore'. Come stanno le cose - AdeNugraha999 : RT @TuttoMercatoWeb: Rabiot sul futuro: 'Un ritorno al PSG? Solo tanto rumore... Sono concentrato sulla Juve' - TuttoMercatoWeb : Rabiot sul futuro: 'Un ritorno al PSG? Solo tanto rumore... Sono concentrato sulla Juve' -

Il futuro di Adriencontinua a far discutere. Il contratto del centrocampista con la Juventus scade a fine stagione e non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. L'ex Psg nell'ultima stagione si sta ..., nodo Champions League Assente ieri contro il Verona per squalifica ed autore sin qui della sua miglior stagione non solo in bianconero, ma anche in carriera, Adrienha il ...Lasi prende i punti, Allegri le critiche. Di chi soffia sul fuoco del bel gioco, che siano ... Consqualificato. E alla fine, vince. Non si convinceranno mai i suoi detrattori, ma lui ...

Il centrocampista francese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha parlato della possibilità di tornare a Parigi, da dove era arrivato a parametro zero nell'estate 2019 ...A tal proposito, dal ritiro della Nazionale ha parlato proprio Rabiot ai microfoni di Telefoot. So bene che questo interessa molte persone ma ripeto: sono completamente concentrato sul finale di stagi ...