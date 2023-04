Juve | nuovo allarme Chiesa? Le ultime sulle sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Federicotiene in apprensione lantus e potrebbero essere previsti per lui nuovi esami strumentali Federicotiene in apprensione lantus e potrebbero essere previsti per lui nuovi esami strumentali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno sente ancora dolore e non da escludere un’artroscopia a fibra ottica. Le sueverranno monitorate giorno per giorno per capire l’evoluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.